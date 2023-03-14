Первым ключевым пунктом правительственного плана является безопасность и оборона.

Кабинет министров утвердил план приоритетных действий правительства на 2023 год. Он состоит из более чем 500 задач.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, документ позволит систематизировать работу Кабинета министров и центральных органов исполнительной власти в этом году.

"Это также накладывает больше ответственности на всех нас, ведь каждый пункт имеет конкретных исполнителей, имеет конкретные сроки исполнения. План действий правительства состоит из более чем 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты. Это позитивные изменения для граждан и бизнеса. Это новые реформы. Это трансформация Украины уже сейчас, не дожидаясь завершения войны. Это все для нашей победы. Для восстановления. Для сильной и обновленной Украины", - сказал Шмыгаль.

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Глава правительства подчеркнул, что каждый министр будет нести личную ответственность за выполнение проектов и реформ, предусмотренных для его ведомства.

По словам Шмыгаля, первым ключевым пунктом плана является безопасность и оборона. Он подчеркнул, что все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность, новое оружие и технику, и лучшее обеспечение для украинской армии.

"Среди ключевых задач в этой сфере предусмотрено развитие оборонно-промышленного комплекса, новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний, сотрудничество с нашими партнерами для совместного производства новых вооружений, привлечение частного сектора для развития оборонно-промышленного комплекса, государственно-частное партнерство, технологии двойного назначения, разминирование деоккупированных территорий, реализация "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского", - сказал он.

Другими приоритетными пунктами программы являются:

дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО,

энергетическая безопасность и энергетический фронт,

восстановление Украины,

макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса,

социальная политика и поддержка граждан, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах,

ветеранская политика,

качественное образование,

поддержка науки и инноваций,

эффективное государственное управление,

защита окружающей среды,

диджитализация,

продолжение медицинской реформы и расширение программы "Доступные лекарства",

санкционная политика и верховенство права,

продолжение децентрализации и региональное развитие.

Реформы в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассматривается реформа всего государственного сектора. В частности, предусматривается сокращение расходов на содержание государственного аппарата минимум на 30%.

Также, по словам главы правительства, одной из ключевых задач правительства на 2023 год является создание архитектуры новой пенсионной системы. Шмыгаль отметил, что правительство и народные депутаты работают над фундаментальной пенсионной реформой.

В начале марта Кабмин утвердил государственную антикоррупционную программу в рамках формирования современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Шмыгаль отметил, что программа содержит мероприятия, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию.

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