Правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу в рамках формирования современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Днем ранее правительство также передало ФГИ имущество бывшего президента страны Виктора Януковича.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, отметив, что соответствующая программа является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии правительства на 2021-2025 годы.
По словам премьера, программа содержит мероприятия, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию.
Также он уточнил, что правительство положительно смотрит на внесение коррективов в документ, ведь он должен оставаться "живым", открытым для предложений и дополнений.
"Имеем понимание, что такой важный документ должен оставаться живым, открытым для предложений и дополнений. Поэтому будем работать с парламентом, с другими стейкхолдерами, с руководителями антикоррупционных органов", - отметил Шмыгаль.
Зеленский объявил войну коррупции в Украине
Напомним, что в рамках полномасштабной войны с РФ правительство и президент Украины делают особый "акцент" на реформе антикоррупционной системы, которая должна стать фундаментом для развития государства.
В частности, лидер страны Владимир Зеленский во время онлайн-участия в Мюнхенской конференции заявил о прогрессе усилий Кабмина, отметив, что коррупции внутри страны осталось не так много. Тогда он пообещал, что совсем скоро украинская антикоррупционная система станет одной из самых мощных в Европе.
Недавно военный эксперт Михаил Притула также оценил, что коррупцию в Украине реально "добить" всего лишь за два месяца, однако для этого нужно принять определенные изменения в законе.