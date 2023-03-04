Сегодня правительство Украины окончательно утвердило государственную антикоррупционную программу, которая является ведущим компонентом этой стратегии.

Правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу в рамках формирования современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Днем ранее правительство также передало ФГИ имущество бывшего президента страны Виктора Януковича.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, отметив, что соответствующая программа является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии правительства на 2021-2025 годы.

По словам премьера, программа содержит мероприятия, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию.

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Также он уточнил, что правительство положительно смотрит на внесение коррективов в документ, ведь он должен оставаться "живым", открытым для предложений и дополнений.

"Имеем понимание, что такой важный документ должен оставаться живым, открытым для предложений и дополнений. Поэтому будем работать с парламентом, с другими стейкхолдерами, с руководителями антикоррупционных органов", - отметил Шмыгаль.

Зеленский объявил войну коррупции в Украине

Напомним, что в рамках полномасштабной войны с РФ правительство и президент Украины делают особый "акцент" на реформе антикоррупционной системы, которая должна стать фундаментом для развития государства.

В частности, лидер страны Владимир Зеленский во время онлайн-участия в Мюнхенской конференции заявил о прогрессе усилий Кабмина, отметив, что коррупции внутри страны осталось не так много. Тогда он пообещал, что совсем скоро украинская антикоррупционная система станет одной из самых мощных в Европе.

Недавно военный эксперт Михаил Притула также оценил, что коррупцию в Украине реально "добить" всего лишь за два месяца, однако для этого нужно принять определенные изменения в законе.

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