Правительство временно возложило исполнение обязанностей главы инспекции на Олега Корикова.

Кабинет министров уволил Григория Плачкова с должности председателя Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ) после конфликта с министром энергетики Германом Галущенко.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.

Кроме того, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной инспекции на Олега Корикова.

Читайте такжеКабмин уволил Синегубова с должности председателя Полтавской ОГА и назначил его председателем Харьковской ОГАСправка УНИАН. 9 декабря министр энергетики Герман Галущенко на заседании правительства предложил признать неудовлетворительной работу Григория Плачкова.

Министр заявил, что ГИЯРУ медлит с согласованием ряда решений, необходимых для выполнения инициатив властей по строительству новых атомных энергоблоков, и затягивает выдачу "Энергоатому" лицензии на эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Плачков в свою очередь назвал обвинения министра необоснованными.

Плачков возглавлял инспекцию в октябре 2017 года.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Анна Бредихина