Предложение направлено на защиту национальных интересов

Украина может ввести санкции в отношении 6 физических и 10 юридических лиц из разных стран, оправдывавших агрессию России в отношении Украины. Соответствующее предложение поступило в СНБО от Кабинета министров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Санкции предлагается применить сроком на 3 года против 6 физических и 10 юридических лиц, зарегистрированных в восьми странах", - указано в сообщении.

Санкции хотят ввести из-за поддержки военной агрессии РФ в отношении Украины и пропаганды российских оккупационных властей.

Если СНБО утвердит ограничения, то попавшим с "список пропагандистов" будет запрещено:

использовать имущество на территории Украины;

транзит ресурсов, перелеты и перевозки по территории Украины;

вывод капиталов;

какие-либо экономические и финансовые обязательства;

предоставлять телекоммуникационные услуги;

пользоваться телекоммуникационными сетями общего пользования;

передавать технологии, права на объекты права интеллектуальной собственности, а также использовать интернет-ресурсы на территории Украины.

В правительстве считают, что таким образом смогут защитить национальные интересы и нацбезопасность, суверенитет, а также территориальную целостность страны.

Санкции против телеканалов Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях.

2 марта министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал, что Совет национальной безопасности и обороны введет новые санкции против "врагов Украины и коллаборантов".

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Автор: Horbacheva Anastasia