СНБО поблагодарил США за предоставление Украине военного оборудования

Управление оборонного сотрудничества Посольства США в Украине получило для передачи украинским партнерам оборудование на сумму более 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поблагодарил Соединенные Штаты Америки за предоставление Украине военного оборудования на сумму более 60 миллионов долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

В Совбезе напомнили, что накануне Управление оборонного сотрудничества Посольства США в Украине получило для передачи украинским партнерам оборудование на сумму более 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

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«Мы благодарны США за решительную и последовательную поддержку независимости и территориальной целостности нашей страны, а также ее движения на пути демократических реформ. Помощь США критически важна для защиты Украины от внешней агрессии», - сказал Данилов.

Он отметил, что курс Украины в направлении реализации реформы оборонно-промышленного комплекса с учетом лучшего мирового опыта неизменен. «Наше государство заинтересовано в реформировании своей оборонной промышленности в соответствии с лучшими западными стандартами», - сказал секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Управление военного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на сумму более 60 млн долларов, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin, для передачи украинским партнерам.

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