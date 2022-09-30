Израильские власти поддерживают суверенитет Украины.

Израиль не признает попытку аннексии четырех областей Украины Россией.

Об этом в Тwitter сообщило Министерство иностранных дел Израиля.

"Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексию четырех областей Россией", - сказано в сообщении.

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При этом подчеркивается, что Израиль неоднократно повторял эту четкую позицию, включительно с последними днями".

Попытка аннексии Россией части ряда областей Украины - важнейшие новости

23-27 сентября российские оккупанты провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы, в частности, в Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединении к России, а в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ. Часто такое голосование было под дулами автоматов.

Сегодня президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

Сегодня президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину в восстановлении контроля над всей ее территорией.

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

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