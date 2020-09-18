Балуха ночью 8 сентября избили в Киеве, его нашли утром со сломанной рукой, ключицей и черепно-мозговой травмой.

В МВД рассказали подробности о задержании подозреваемого в избиении экс-политзаключенного Владимира Балуха.

Как сообщили в полиции Киева, злоумышленнику объявили подозрение, в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

В настоящее время известно, что накануне нападения Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Козак". Около полуночи Балух вышел из заведения и направился в ресторан "Edem". Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Балуха госпитализировали в больницу.

"Сегодня злоумышленника задержали. Им оказался местный житель, 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов. При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №4 задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Избиение Балуха: что известно

Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха избили в Киеве ночью 8 сентября. Утром его нашли в столичном Гидропарке со сломанной рукой и ключицей.

У Балуха диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, ему прооперировали голову. 11 сентября СМИ сообщили, что Балуха ввели в медикаментозную кому. Состояние пациента - стабильно тяжелое.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как разбой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). В полиции заявили, что расследование ведут самые опытные и высококвалифицированные следователи.

Полицейские установили, что Балух накануне в компании из 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории Гидропарка. Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами.

Балуха освободили из российского заключения 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.

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Автор: Леся Лещенко