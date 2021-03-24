Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива претендует на учёную степень кандидата наук в сфере государственного управления.
Соответствующая информация появилась на сайте Минобразования.
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Название диссертации Киви звучит так: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
Сейчас парламентарий готовится к защите работы. Научным руководителем Ильи Кивы указан доктор наук по государственному управлению и профессор Владимир Гурковский.
Официальные оппоненты Ильи Кивы:
- Помаза-Пономаренко Алина Леонидовна, доктор наук по государственному управлению, старший исследователь, начальник научного отдела проблем государственной безопасности учебно-научно-производственного центра Национального университета гражданской защиты Украины ГСЧС Украины;
- Жукова Ирина Витальевна, кандидат наук по государственному управлению, доцент, заместитель директора по учебно-воспитательной работе учебно-научного института менеджмента и психологии Государственного учреждения высшего образования "Университет менеджмента образования".
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