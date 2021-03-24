Депутат готовится защищать диссертацию.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива претендует на учёную степень кандидата наук в сфере государственного управления.

Соответствующая информация появилась на сайте Минобразования.

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Название диссертации Киви звучит так: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Сейчас парламентарий готовится к защите работы. Научным руководителем Ильи Кивы указан доктор наук по государственному управлению и профессор Владимир Гурковский.

Официальные оппоненты Ильи Кивы:

Помаза-Пономаренко Алина Леонидовна , доктор наук по государственному управлению, старший исследователь, начальник научного отдела проблем государственной безопасности учебно-научно-производственного центра Национального университета гражданской защиты Украины ГСЧС Украины;

, доктор наук по государственному управлению, старший исследователь, начальник научного отдела проблем государственной безопасности учебно-научно-производственного центра Национального университета гражданской защиты Украины ГСЧС Украины; Жукова Ирина Витальевна , кандидат наук по государственному управлению, доцент, заместитель директора по учебно-воспитательной работе учебно-научного института менеджмента и психологии Государственного учреждения высшего образования "Университет менеджмента образования".

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Автор: Яна Ставская