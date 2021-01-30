Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит правительство передать столичный Гостиный двор на баланс МКИП.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит Кабинет министров передать Гостиный двор в Киеве на баланс его министерства.

Об этом Ткаченко сообщил в Facebook.

"Учитывая, что концепция дальнейшего развития объекта еще не была представлена, я выступил с инициативой создать Музей современного искусства и культурный хаб именно на базе Гостиного двора. Разговоры о логичности и актуальности этой идеи в обществе продолжаются уже много лет. Реализация в рамках проекта «Большой реставрации». И, соответственно, обратился к премьеру о передаче его на баланс МКИП", - заявил Ткаченко.

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Министр отметил, что много лет Гостиный двор просто разрушался.

"А из-за позиции и решений предыдущих госдеятелей, которые явно были не в пользу объекта, я понимаю обеспокоенность общественности. Именно поэтому публично заявляю: Гостиный двор ни в коем случае не будет передан под частную застройку", - отметил Ткаченко.

По словам министра, он сегодня встретился с активистами и юристами, которые уже много лет, в том числе и в судах, делают немало для защиты Гостиного двора. Ткаченко добавил, что его ведомство вместе готово сотрудничать над спасением объекта.

"Для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений, каждый наш шаг обязательно будет обсуждаться с общественностью и будет освещаться публично", - заверил он.

При этом министерство уже находится в диалоге с общественными организациями, которые стремятся совместно способствовать созданию Музея современного искусства и его нормальному функционированию, по аналогии опыта европейских стран. В частности, с ОО «Музей современного искусства», которая представляет интересы профессионального сообщества: художников, кураторов, критиков, искусствоведов, музейных работников. Планируется подписание меморандума между сторонами в ближайшее время.

"Чтобы уберечь Гостиный двор от судьбы очередного ТРЦ в историческом сердце столицы и понимая необходимость эффективной музейной институции современного искусства, убежден, что обращение к Кабинету министров о передаче Гостиного двора в МКИП - государственная позиция, которая позволит реставрировать и восстановить Гостиный двор, а также создать и Музей современного искусства, и один из лучших культурных хабов страны", - подчеркнул Ткаченко.

Он выразил надежду, что правительство поддержит эту инициативу.

Гостиный двор в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, в 1994 году между региональным отделением ФГИУ в Киеве и частной компанией «Укрреставрация» был заключен договор аренды здания Гостиного двора. Согласно документу, арендатор должен был отвечать за сохранность и поддержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

В 2011 году Кабмин исключил Гостиный двор из Государственного реестра памятников национального значения.

В 2012 году Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр. В знак протеста активисты начали долгосрочные акции, во время которых несколько раз подвергались нападениям.

17 декабря 2015 года Фонд госимущества досрочно расторг договор аренды с «Укрреставрацией».

В июле 2020 года в КГГА заявили, что Фонд госимущества игнорирует требования столичного Департамента культурного наследия по проведению противоаварийных работ на памятнике архитектуры и градостроительства - здания Гостиного двора.

Гостиный двор построен в 1809 году по проекту швейцарского архитектора Луиджи Руска.

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Автор: Виталий Саенко