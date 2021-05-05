Глава американской дипломатии должен провести встречи с Кулебой и Зеленским.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд сегодня прибудут в Киев с двухдневным визитом.

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Блинкен приедет в Украину по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы. 6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также планируется встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высокопоставленными чиновниками и представителями гражданского общества.

Визит Блинкена в Украину: о чем будут говорить

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин убежден, что во время визита Блинкена в Украину могут подниматься вопросы организации производства вакцин от COVID-19 и размещения военного контингента США в Украине. Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

В частности, Климкин назвал предстоящий визит Блинкена в Украину проявлением публичной поддержки со стороны администрации президента США Джо Байдена.

По убеждению дипломата, визит станет возможностью поговорить о том, как будет происходить взаимодействие с США в вопросе продвижения реформ в Украине. «Есть вызовы в контексте того, что произошло вокруг «Нафтогаза» и это не о личности, поскольку американцы считают это реальным разрушением всех принципов цивилизованного корпоративного управления», - добавил он.

Климкин со ссылкой на американских партнеров отметил, что во время визита также будут подниматься вопросы судебной реформы и борьбы с коррупцией.

По его словам, топ-темой обсуждения также станет вопрос борьбы с пандемией COVID-19. Дипломат убежден, что не нужно ограничиваться переговорами относительно дополнительных поставок вакцин от коронавируса.

"Сейчас в США звучат призывы отменить патентную защиту вакцин, так почему бы не говорить об организации производства на территории Украины одной из американских вакцин. В этом вопросе украинская власть должна быть амбициозной и реально обеспечить здоровье украинской нации. На перспективу также может обсуждаться вопрос поставки лекарств от коронавирусной болезни, которые сейчас разрабатывают американские производители», - отметил он.

Климкин убежден, что не только возможным, но и крайне необходимым вопросом для обсуждения станет военная поддержка Украины на фоне «игры мускулами» Российской Федерацией на границе и эскалации боевых действий на Донбассе.

При этом, как подчеркнул Климкин, необходимо как увеличение военной помощи со стороны США, так и реальное обсуждение размещения я американских подразделений в Украине сначала в контексте тренировки украинских военных, поскольку это дополнительный фактор безопасности. "Все это необходимо обсуждать с Блинкеном и потом с Пентагоном, когда соответствующие политические решения будут приняты администрацией президента США», - подчеркнул он.

По его словам, Украине нужно больше оборонительного оружия, это очень важно для того, чтобы отразить возможную российскую эскалацию. Дипломат отметил, что речь идет об оборонительном оружии, ракетных комплексах и в перспективе - о противовоздушной обороне.

"В то же время это история не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Это история о доверии, о нашей способности обслуживать эти комплексы. Это история когда-то начнется с того, что американские подразделения постепенно будут обучать украинских военных пользоваться зенитными ракетными комплексами MIM-104 Patriot. Эта история очень важна, она даже критическая, но это не история на ближайшее будущее», - считает Климкин.

Подобного мнения придерживается и Министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко.

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В комментарии УНИАН он заявил, что Украине, в связи с угрозой со стороны Российской Федерации, во время визита Блинкена в Украину стоит поднять вопрос подписания договора безопасности с США, которым бы реально гарантировалась безопасность нашего государства.

«Нам нужно менять парадигму наших ожиданий, всех просьб. Украина является важным фактором безопасности в Европе, и именно из этого мы должны исходить, когда чего-то ожидаем. Мы должны формировать ту повестку дня, которая нам выгодна. Если мы с этой точки зрения посмотрим на то, что происходит, и сформулируем вопросы, которые для нас являются важными, – тогда мы не будем постоянно просителями, которые стоят под церковью возле паперти и просят милостыню», - сказал он.

Огрызко убежден, что Украина может вполне спокойно ставить вопрос о реальном продвижении в НАТО. План действий по членству в Альянсе должен стать фактическим признанием роли Украины в обороне от общего агрессора, потому что он угрожает не только Украине, но и всему Западу.

По его словам, так как завтра Украина не сможет стать членом НАТО, то украинская власть могла бы поставить перед США вопрос о подписании договора безопасности, которым бы американцы реально гарантировали Киеву безопасность. «В этом договоре мог бы быть аналог 5-й статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне, а не те «гарантии», которые были в Будапештском меморандуме», - подчеркнул Огрызко.

Архивные документы для Блинкена

По информации ТСН, во время личной встречи с Блинкеном, Владимир Зеленский намерен передать ему архивные бумаги и документы, подтверждающие его украинские корни.

Как известно, дед Блинкена Морис родился в Киеве в еврейской семье, а в 1904 году он иммигрировал в США. Отец Мориса, Меир Блинкен, был поэтом, писал в Киеве стихи на идише.

Впрочем, госсекретарь США едет совсем за другим. Ожидается, что американская сторона будет настаивать на реформировании Украины и борьбе с коррупцией. Кроме того, в Вашингтоне очень обеспокоены ситуацией в " Нафтогазе".

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Авторы: Дмитрий Захаров, Константин Гончаров