Коболев также заявил, что не намерен покидать Украину.

Бывший глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев оспорит свое увольнение из компании.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы «Нафтогаза», ссылаясь на информацию Коболева.

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«Он отметил, что, несмотря на манипулятивность вчерашних кадровых решений Кабинета министров Украины, они вступили в силу. Андрей Владимирович намерен обжаловать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы не влияют на работу Группы», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, прощаясь с коллективом компании, Коболев попросил правление и директоров дивизионов и функций Группы «Нафтогаз» максимально сохранить высокие стандарты работы и продолжить начатые проекты и инициативы.

«Главное, о чем я вас прошу - сохранить ту динамику работы, которая была у нас в течение последнего года, и реализовать базовые решения, которые были приняты, чтобы обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы «Нафтогаз». Важно, чтобы максимально сохранилась команда, которая способна продолжить работу и воплотить в жизнь все, что планировалось» - цитирует пресс-служба Коболева.

Бывший глава «Нафтогаза» сообщил, что подписал вчера последнее решение в качестве председателя правления - о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе.

«Вы - лучшая команда, лучший коллектив, который можно желать. Я благодарю всех за семь невероятных лет совместной работы, желаю успеха и уверяю, что остаюсь в Украине и не собираюсь никуда эмигрировать, как пишут некоторые СМИ. Отмечу, что претензий к качеству нашей работы ни у кого нет, и мы можем гордиться там, что делали», - добавил Коболев.

Что этому предшествовало

28 апреля 2021 года Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украинты», а также главы правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета о 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2020 году признана неудовлетворительной.

В «Нафтогазе» заявили, что данное решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

29 апреля 2021 года в Госдепартаменте США прокомментировали кадровые перестановки в «Нафтогазе».

29 апреля 2021 года Коболев заявил, что не планирует устраивать цирк и подставлять госкомпанию.

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Автор: Анна Бредихина