Гончарук является самым молодым премьер-министром в истории Украины.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук трудоустроился в "Центре Евразия", который занимается аналитикой.

Соответствующая информация появилась на странице центра в Twitter и его официальном сайте.

"Центр Евразии Атлантического имеет честь объявить, что Алексей Гончарук присоединится к нам в качестве нашего нового заслуженного сотрудника. Будучи премьер-министром Украины с 2019 по 2020 год, Алексей Гончарук возглавил правительство, ориентированное на реформы. Мы рады приветствовать его в команде", - говорится в сообщении.

На сайте организации указано, что Гончарук является экспертом в политической, фискальной и структурной реформах.

Что известно о месте работы Гончарука

"Центр Евразия" входит в состав Атлантического совета - неправительственной организации США, которая специализируется на международных отношениях. Организация была основана в США в 1961 году.

Кто такой Алексей Гончарук

Гончарук возглавлял украинское правительство с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года. Является самым молодым премьер-министром независимой Украины. До своего премьерства работал в аналитическом центре BRDO и Офисе президента Украины (был заместителем главы ОПУ).

4 марта Верховная Рада голосами 353 нардепов отправила Кабмин Гончарука в отставку.

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Автор: Юрий Годован