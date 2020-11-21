Возле больницы «Феофания» активисты забросали кусками асфальта плакат с надписью «Зе» и с изображением наручников

В Киеве по случаю 7-й годовщины начала Революции Достоинства состоялся автомарш "Майдан-Феофания".

Участники автомарша выехали с Европейской площади в больницу «Феофания», где на лечении от COVID-19 должен находиться президент Владимир Зеленский.

Участники акции сообщили, что в колонне - более 160 автомобилей.

Организатором акции выступает «Движение сопротивления капитуляции». В акции также принимают участие представители «Демократичной сокиры», Национального корпуса.

Перед тем, как отправиться в «Феофанию» на Европейской площади состоялся небольшой митинг.

Участники акции требуют выполнить ключевые условия для сохранения европейской интеграции Украины. В частности, речь идет о возвращении полномочий Национальному агентству по предотвращению коррупции и Национальному антикоррупционному бюро Украины.

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Также участники автопробега требуют увольнения Андрея Ермака - с должности руководителя Офиса главы государства, Руслана Демченко - с должности первого заместителя секретаря СНБО, Леонида Кравчука - с должности председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, Олега Татарова - с должности заместителя руководителя Офиса президента, а также отставки Кабинета министров.

Кроме того, активисты требуют ликвидировать Окружной административный суд Киева и завершить судебную реформу, а также реформировать Службу безопасности Украины.

Участники акции призывают Зеленского отозвать законопроект о перезапуске Конституционного суда Украины и внести в Верховную Раду проект, предусматривающий прозрачный механизм формирования состава КС, а также отозвать законопроект «О народовластия - через всеукраинский референдум».

Кроме того, активисты требуют прекратить политически мотивированные уголовные преследования и немедленно освободить из-под стражи музыканта, волонтера Андрея Антоненко.

Также они призывают отозвать «План действий» украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, отказаться от обсуждения даты проведения выборов на оккупированных территориях и запретить отвод украинских войск вдоль линии разграничения.

К слову, колонну сопровождала полиция. Возле "Феофании" также караулили правоохранители.

Около 17 часов акция завершилась. Протестующие засыпали холодным асфальтом зеленую картонку с надписью "Зе" и изображением наручников. Кроме того, люди зажгли дымовые шашки.

Также участники автомарша «Майдан – Феофания» транслировали аудиозапись выступления президента о том, что у первых лиц государства не должно быть привилегий.

В выступлении Зеленского говорилось, что при его президентстве в государственных больницах будут абсолютно равные условия для всех, он отметил, что исключений для первых лиц государства не будет.

Также они устроили перформанс: плакат с надписью «Зе» и с изображением наручников забросали кусками асфальта. При этом, кроме выступления Зеленского, звучала также композиция рок-группы «Жадан и собаки» «Вова покупает билет в Ростов».

В конце акции ее участники извинились перед пациентами, которые находятся в «Феофании».

На митинге возле «Феофании» выступали, в частности, участник российско-украинской войны, актер Мирослав Гай, художник Сергей Поярков. Среди участников акции также был экс-народный депутат Олег Барна.

На митинге отмечалось, что 1-4 декабря могут организовать еще один автомарш к Зеленскому.

Коронавирус у Зеленского: что известно

9 ноября Зеленский сообщил, что инфицировался коронавирусом.

2 ноября Зеленского госпитализировали в клинику " Феофания". Из больницы глава государства несколько раз записывал видеообращения.

По словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, президент чувствует себя значительно лучше.

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Автор: Надя Пришляк