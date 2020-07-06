Секретарь СНБО: я непосредственно имел отношение к назначению Ляшко главным санврачом

По словам секретаря СНБО, реформа Министерства здравоохранения привела к тому, что в Украине в момент пандемии не было главного санитарного врача.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил назначить Виктора Ляшко государственным санитарным врачом.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

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"И я могу сказать, что непосредственно имел отношение к появлению Виктора Ляшко. Это произошло 11 февраля, когда мы в Совете нацбезопасности собрали большое совещание, была госпожа министр Скалецкая и я, было, по крайней мере, человек 35-40, и я спрашиваю: "А где наш главный санитарный врач?". И тут такая тишина. Я говорю: "Я не понял". Ответ: "А у нас его нет". Я говорю: "Подождите, как нет главного санитарного врача, сейчас мы в ситуации пандемии?". Я говорю: "А кто здесь заместители министра, есть?". Говорят: "Да". Было там три заместителя. Виктор встал и говорит: "Я заместитель". Я говорю: "Смотрите, назначайте этого человека санитарным врачом". Вот так это случилось", – рассказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, реформа Министерства здравоохранения привела к тому, что в Украине в момент пандемии не было главного санитарного врача, который и должен отвечать за санитарно-эпидемиологическое состояние нашей страны.

Напомним, Виктора Ляшко назначили главным санврачом в конце февраля. При этом СЭС восстановлено не было.

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