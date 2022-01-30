США намерены и дальше поддерживать Украину.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе на фоне российской угрозы.

Об этом сообщает Комитет начальников штабов ВС США.

"Украина имеет право быть независимой, сохранять территориальную целостность и суверенитет. Украина играет особо важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

По словам Милли, США и в дальнейшем будет оказывать поддержку Украины. При этом он пообещал, что Вашингтон намерен и дальше помогать Киеву в укреплении способности обеспечивать собственную защиту.

Читайте такжеВ Кремле допускают встречу Путина с Зеленским на Олимпиаде в ПекинеСтоит отметить, что Милли и Залужный созвонились уже в третий раз

Вероятность вторжения РФ в Украину

28 января 2022 года министр обороны Алексей Резников заявил, что Российская Федерация к границам Украины в целом стянула около 130 тыс. военных, с учетом морского и авиационного потенциала. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина максимально готовится к любым сценариям развития ситуации на границах.

Между тем, Россия неоднократно отвергала уверения западных стран о ее намерении напасть на Украину. Однако Москва настаивает, чтобы Запад предоставил ей новые гарантии безопасности в Европе, в том числе пообещал отказаться от принятия Украины в НАТО.

НАТО и США передали России официальный ответ на ее требования, в котором по сути отвергли главное: в Североатлантическом альянсе подчеркнули, что НАТО готово принимать новых членов, и Кремль не вправе определять политику альянса в этом направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: