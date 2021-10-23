Маасикас считает это позитивным шагом в разблокировании судебной реформы.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас считает позитивным шагом избрание кандидатов на должность члена Этического совета по своей квоте, которая должна контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия.

Об этом дипломат сообщил в Twitter. "Это хороший шаг вперед по внедрению судебной реформы. Теперь Высший совет правосудия должен создать Этический совет, что можно выполнить в течение недели - и работа может начаться!"- написал Маасикас.

Читайте такжеЗеленский убежден, что Конституционный суд не заблокирует судебную реформу

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада поддержала создание Этического совета и Службы инспекторов Высшего совета правосудия, приняв соответствующий закон, предложенный президентом Украины.

Им определен порядок образования и деятельности Этического совета.

Этический совет - это орган, который должен контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия. Члены совета будут оценивать на добропорядочность всех кандидатов в ВСП независимо от субъекта назначения, то есть судей, адвокатов, прокуроров и тому подобное.

Ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере двое международных экспертов, а в ситуации равного распределения голосов будет преобладать и считаться решающим именно голос международных экспертов.

Первый состав Этического совета формируется из трех человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и трех человек, предложенных международными и иностранными организациями.

10 сентября международные партнеры Украины предложили своих экспертов в состав Этического совета при Высшем совете правосудия и Отборочной комиссии при Высшей квалификационной комиссии судей.

8 октября Верховный суд обратился в Конституционный суд о признании неконституционным закона о реформировании Высшего совета правосудия.

23 октября стало известно, что Совет судей Украины определила кандидатов

на должность члена Этического совета по своей квоте. Участие в заседании приняли 29 представителей органа судейского самоуправления. Для убедительной поддержки кандидат должен получить 15 голосов.

По результатам тайного голосования за кандидатов наибольшее количество голосов получили: судьи Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич (26 голосов "за") и Татьяна Чумаченко (17 голосов); судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун (24 голоса); судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин (20 голосов).

Автор: Тамара Отовская