Заявление Остина соответствует давней цели администрации - не допустить, чтобы Москва поглотила Украину, заявили в Белом доме.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США хотят видеть Россию ослабленной.

Как пишет CNN, об это он заявил на пресс-конференции в Польше после визита в Киев.

"Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения в Украину", - сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее объяснила заявление главы Пентагона. По ее словам, заявление Остина соответствует давней цели администрации - не допустить, чтобы Москва поглотила Украину.

"Я бы сказал, что это согласуется с нашей точкой зрения. Точкой зрения президента и точкой зрения Остина о том, что мы собираемся сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать стремлению президента Путина подчинить себе Украину, захватить ее территориальную целостность и суверенитет. Два месяца назад у него были стремления выйти за рамки этого", - сказала она.

Напомним, после визита глава Пентагона также заявил, что в США считают, что Украина может выиграть войну против России. Все, что для этого необходимо - правильное оборудование и надлежащая поддержка.

Как писал УНИАН, Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин 24 апреля провели трехчасовую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Это первый визит приезд американских чиновников в Украину с начала полномасштабной войны с Россией.

Визит не афишировали. На пресс-конференции в субботу Зеленский сказал, что в Украину приедут госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, но официальные представители США отказывались от каких-либо комментариев по поводу заявления Зеленского.

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