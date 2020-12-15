Он отмечает, что находится дома и чувствует себя нормально.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус заболел COVID-19.

Читайте такжеИзвестный юморист и депутат Филимонов заболел COVID-19Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, нахожусь дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно. Всем 36,6 и берегитесь от этих проклятых коварных вирусов!" - написал парламентарий.

Сколько депутатов болеет коронавирусом

14 декабря председатель ВР Дмитрий Разумков сообщил, что COVID-19 болеет 21 народный депутат и 55 работников Аппарата Верховной Рады.

"По состоянию на сегодня переболело или болеет в аппарате 211 сотрудников. Среди народных депутатов, которые переболели или болеют сегодня, - это 128 народных депутатов. По состоянию на сегодня - 21 человек и 55 представителей аппарата", - сказал спикер.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Таня Поляковская