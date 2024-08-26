Лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золота Зірка", может предоставляться единовременная адресная помощь в виде жилого помещения.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении жилья гражданам, которым присвоили звание "Герой Украины". Соответствующий указ №596/2024 от 26 августа обнародован на сайте Офиса президента.

В частности, в документе говорится, что лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золота Зірка", может предоставляться единовременная адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"В случае присвоения звания Герой Украины с удостоением ордена "Золота Зірка" посмертно или в случае смерти лица, которому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золота Зірка", единовременная адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания может предоставляться членам семей таких лиц независимо от пребывания таких лиц на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий", – говорится в указе главы государства.

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Обеспечение военных в Украине

Как сообщал УНИАН, в мае Кабинет министров Украины обновил размер денежных выплат военнослужащим и полицейским. Отныне общая сумма выплат состоит из базовой суммы в 100 000 гривень и дополнительного вознаграждения в 70 000 гривень. При этом, как заявил министр обороны Рустем Умеров, дополнительные выплаты будут начисляться несколько по-другому.

"Если "боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, то по выплате вознаграждения формулировка в постановлении Кабмина другая: "за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения таких задач", – пояснил министр.

По его словам, новое постановление правительства предусматривает дополнительное вознаграждение за уничтоженную российскую технику – в частности, танки, РСЗО, артиллерию и тому подобное.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла закон, который гарантирует военным, воюющим на территории Российской Федерации, такие же выплаты и преференции, как на передовой.

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