По словам Умерова, новое постановление правительства предусматривает дополнительное вознаграждение за уничтоженную российскую технику.

Кабинет министров Украины обновил размер денежных выплат военнослужащим и полицейским. Отныне общая сумма выплат будет состоять из базовой суммы в 100 000 гривен и дополнительного вознаграждения в 70 000 гривен. При этом, как сообщил министр обороны Рустем Умеров, дополнительные выплаты будут начисляться несколько по-другому.

"Если "боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, то по выплате вознаграждения формулировка в постановлении Кабмина другая: "за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения таких задач", - пояснил министр.

По его словам, новое постановление правительства предусматривает дополнительное вознаграждение за уничтоженную российскую технику - в частности, танки, РСЗО, артиллерию и тому подобное.

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"Если военнослужащий выполняет свои задачи: уничтожает корабли, уничтожает технику, танки, РСЗО, артиллерию и так далее, то он имеет поощрение, то есть вознаграждение за уничтоженную технику. И таким образом поддерживает свою семью финансово", - отметил Умеров.

Дополнительные выплаты военным ВСУ - последние новости

Для украинских военных существует 6 видов дополнительных выплат. Как рассказали в Минобороны, доплату в 70 тысяч для бойцов на передовой ввели только в апреле этого года.

При этом, по словам заместителя министра Натальи Калмыковой, выплата дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен в месяц осуществляется военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мероприятий по нацбезопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения - в частности, на временно оккупированной РФ территории.

Также в Минобороны рассказали, какие есть доплаты для тяжелораненых военных. В частности, существует дополнительное вознаграждение военнослужащим, которые получили тяжелые ранения (контузии, травмы и увечья) при защите родины и находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения.

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