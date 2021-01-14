Уточняется, что Свиченко задержали 12 января на пункте пропуска на границе с Россией.

На пункте пропуска "Бачевск" пограничники задержали бывшего директора ООО "Надра Геоцентр" Сергея Свиченко, фигуранта "газового дела" бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Читайте такжеНАБУ объявило в розыск одного из фигурантов дела по "газовой схеме" ОнищенкоИнформацию подтвердил собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах. Уточняется, что Свиченко задержали 12 января на пункте пропуска на границе с Россией.

13 января Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с альтернативой залога на сумму 1 млн 747 тыс. 900 грн.

По версии следствия, он причастен к хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров с компанией "Укргаздобыча".

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются такие обязанности:

прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, суду по первому требованию; не покидать населенный пункт, в котором он проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и / или места работы;

воздерживаться от общения с лицами указанными в постановлении;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

В чем подозревают Свиченко

Фигурната дела Свиченко подозревают в совершении преступлений по ряду статей. В частности: по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса.

"Газовая схема" Онищенко

По данным НАБУ, Онищенко с приспешниками продавали газ госпредприятию "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству более 1,613 млрд грн ущерба.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он, по решению немецкого суда, ожидал решения об экстрадиции в Украину. Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину. При этом ему отказали в политическом убежище и попросили покинуть страну.

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Автор: УНИАН