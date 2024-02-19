Сейчас дата подписания документа неизвестна.

Украина может подписать следующий двусторонний договор о гарантиях безопасности с Италией.

Об этом сообщает Formiche со ссылкой на собственные источники. По словам собеседников, осталось лишь сгладить последние детали. После этого Италия, вслед за Великобританией, Францией и Германией, подпишет с Украиной долгосрочное соглашение о безопасности.

Сейчас источники не разглашают варианты возможных дат подписания договора. Отмечается, что первая встреча итальянских и украинских чиновников для заключения двустороннего соглашения состоялась еще 28 ноября прошлого года. Как указывается, по своему содержанию договор будет похож больше на французскую, чем на немецкую версию.

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Договор о гарантиях безопасности

Как писал УНИАН, Украина заключила соглашения по безопасности уже с несколькими европейскими странами. Первый документ был подписан с Великобританией еще в январе. Посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, что сейчас продолжаются переговоры о подписании аналогичного соглашения между Киевом и Вашингтоном.

16 февраля президент Владимир Зеленский подписал соглашение по безопасности с Германией. Кроме того, Франция обязалась помочь Украине в защите от РФ, восстановлении и интеграции в европейские и евроатлантические институты.

Вчера, 18 февраля Зеленский сообщил, что Украина согласовала сделки по безопасности еще с несколькими странами.

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