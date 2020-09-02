Ранее Фокин предложил дать "особый статус" всей территории Донбасса, а не только ОРДЛО.

Руководитель украинской делегации на переговорах в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал слова своего коллеги по ТКГ Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всей территории Донбасса.

Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

Он назвал заявление Фокина его личным мнением, добавляя, что тот не советовался и не обсуждал его с делегацией.

"Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но, если его позиция не соответствует, допустим, закону, принятому ВР, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ", - сказал Кравчук.

По словам первого президента, дальнейшую судьбу Фокина на переговорах будет решать Владимир Зеленский.

"Этот вопрос будет обсужден на заседании нашей делегации, я думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он именно такую избрал тактику, позицию, и это не наше решение. Это решение главы государства. Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею", - заверил он.

Кравчук резюмировал, что не может единолично решать этот вопрос, поскольку это не его компетенция.

Особый статус для всего Донбасса: что именно сказал Фокин

В одном из своих недавних интервью Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание. Также он выразил готовность ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что высказывания Фокина относительно "особого статуса" для всего Донбасса и амнистии боевиков не отражают официальной позиции делегации Украины. По словам Ермака, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления Фокина относительно "особого статуса" для всего Донбасса и общей амнистии боевиков не отвечают национальным интересам Украины и являются провокационными.

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Автор: Юрий Годован