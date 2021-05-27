Отказ немецкого канцлера закрыть "Северный поток-2" лишь убеждает Путина, что он может и дальше безнаказанно делать все, что ему заблагорассудится.

Владимир Путин и Александр Лукашенко - не естественные единомышленники. Российский президент считает автократа из Беларуси своевольным союзником. Единственное, что объединяет двух лидеров, - это желание удержать власть любой ценой, жестоко репрессируя политическую оппозицию.

Они также разделяют одинаковое восприятие Запада в целом и Европы в частности. Сколько бы западные демократии не настаивали на соблюдении международных правил и норм, они, в конце концов, дряблые и слабые, - пишет Financial Times.

Вопиющие нарушения международных законов иногда заставляет ЕС что-то делать. Но санкции неизменно не дотягивают до уровня, на котором они бы нанесли реального экономического боли, способного изменить расчеты Кремля относительно цены и выгоды его поведения. И наказания могут служить его цели. Национализм Путина выставляет Россию как страну под вечной угрозой агрессии Запада. Санкции вписываются в это утверждение.

"Это тот расчет, на котором базировалась аннексия Крыма и оккупация территории на востоке Украины. Он же убедил Москву поддержать Башара Асада в Сирии, убить врагов режима за рубежом и арестовать Алексея Навального дома. Расчет также поощряет российские вмешательства в западные выборы и кибератаки, организованные Кремлем", - говорится в статье.

Читайте такжеWP: Лукашенко не побеждает, он в отчаянииМожно смело сделать ставку на то, что Лукашенко разделял эту веру в безнаказанность, когда приказал угнать пассажирский самолет Ryanair с целью похитить оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Несмотря на реакцию Европы до этого времени, он, похоже, был прав.

Ответом ЕС на это дерзкое воздушное пиратство стал совет авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси, а также запрет самолетам "Белавиа" приземляться в европейских аэропортах. Ключевые чиновники режима тоже могут столкнуться с замораживанием активов и запретом путешествовать. Неудобно? Да! Угрожает ли это власти Лукашенко? Вряд ли.

Не известно точно, поддержал ли Путин действия Лукашенко открыто. Европейские дипломаты говорят, что можно определенно сказать, что российский президент был проинформирован. Во всяком случае, санкции ЕС теперь твердо закрепят Лукашенко в российском лагере. ЕС никогда не сможет легко достичь согласия по санкциям. 27 стран-участниц имеют разные интересы и разные истории. Германия, Италия и Франция сосредоточены на экономических возможностях в России. Для Польши и стран Балтии безопасность стоит на первом месте. Ангела Меркель, однако, вручила автократам козырную карту.

Читайте такжеThe Telegraph: Германия поплатится за "Северный поток-2", но ей наплеватьМало кто может сравниться с канцлером Германии в ее риторической верности международной системе на основе правил. Амбиции Путина, однако, совершенно противоположны. Он хочет вернуть политику сфер влияния больших держав. Никто не сомневается, что Меркель искренна в своих убеждениях. Германия получила большую выгоду от многосторонности. Но все же Меркель почти всегда призывает к умеренности, когда разговор заходит о защите международных правил.

Отчасти это может быть связано со временем. Меркель заняла свой пост незадолго до того, как США вторглись в Афганистан и Ирак. И эти кампании вряд ли можно назвать лучшей рекламой для решительного вмешательства ради сохранения международного порядка. Также определенную роль играет темперамент. Как и многие другие центристы, Меркель способна сочетать умеренность с колебаниями.

Меркель серьезно относится к своей роли чемпиона немецкой промышленности. Внешняя политика из-за этого тщательно настраивается, чтобы избежать ущерба для легендарного немецкого экспорта. Поэтому Берлин возглавил усилия по продвижению инвестиционного соглашения ЕС с Китаем на фоне все большего пренебрежения Пекина к международным правилам. Также Венгрия стала крупным промышленным узлом для автомобильной индустрии Германии. Хотя венгерский премьер-министр Виктор Орбан толкает свою страну к авторитаризму. Меркель постоянно "давила на тормоза", чтобы не позволить ЕС заставить Венгрию придерживаться демократии.

Читайте такжеDie Welt: Байден закручивает гайки "Северному потоку-2", а не ослабляет давлениеВ вопросе России испытанием для Меркель стал газопровод через Балтийское море, который должен транспортировать российский газ в Германию. "Северный поток-2" почти выстроен. Он одновременно может уничтожить энергетическую политику ЕС, дать стратегическую экономическую безопасность Кремлю и ослабить Украину. Закрытие этого проекта стало бы демонстрацией серьезных намерений Запада защитить порядок на основе правил. Но это привело бы также к значительным убыткам для немецкого бизнеса.

Игнорируя мольбы США и многих европейских правительств остановить проект, Меркель устанавливает четкую границу для реакции Европы на преступления Кремля. Путин может делать, что заблагорассудится, зная, что Берлин сдержит реакцию ЕС. Санкции могут уколоть, но они не ранят. Меркель не имеет права жаловаться на то, что другие считают ее союзником автократов.

Северный поток-2: Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Перевод: Лесь Дымань