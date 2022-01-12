Помощь западных партнеров в усилении обороноспособности Украины, развитие ее энергетической независимости и экономической устойчивости - это тот минимум, который нужен для того, чтобы Россия поняла высокую цену за вторжение в Украину. Украинцы готовы себя защищать, но мир должен помнить, что безопасность Украины – это гарантия его безопасности.

Об этом заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы благодарны западным партнерам за соблюдение принципа "ничего об Украине без Украины". Но дипломатические усилия должны быть усилены другими мерами. В частности, продолжением и углублением санкций против России. Также Украина нуждается в помощи в усилении ее обороноспособности, развитии энергетической независимости и экономической устойчивости страны. Это тот минимум, которому нужен для того, чтобы Россия уже сегодня понимала высокую цену для нее вторжения в Украину. Украинцы готовы себя защищать. Но мир должен помнить, что безопасность Украины - это гарантия его безопасности", - заявил Кличко.

Он отметил, что требования России на переговорах в Женеве, поданные в пренебрежительной и безапелляционной форме, свидетельствуют о том, что руководство этого государства не настроено на диалог. Цель Кремля – найти повод для обвинения США, ЕС и НАТО в срыве переговорного процесса, чтобы оправдать свое агрессивное поведение на границах Украины, считает Кличко.

Лидер "УДАРа" подчеркнул, что никакого компромисса по внешнему курсу Украины быть не может.

"Россия не имеет никакого права диктовать свои условия сообществу демократических стран и определять внешнюю политику суверенных государств. Украина однозначно заявила о своем стремлении стать частью европейского и евроатлантического сообществ. Европейский вектор развития – это не выбор украинской власти, а выбор украинского народа. Сегодня уровень поддержки украинцами движения в ЕС и НАТО достиг своего исторического максимума и продолжает расти. Об этом свидетельствуют социологические опросы. Поэтому никакого компромисса относительно внешнего курса Украины быть не может - наш курс не зависит и не должен зависеть от воли третьих страны", - заявил Кличко.