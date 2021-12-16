Депутаты ЕП призывают руководящие институции Европейского Союза подготовить санкции, которые будут наказывать лиц из близкого окружения президента РФ Владимира Путина и предусматривать отключение РФ от мировой платежной системы SWIFT.

Европейский парламент призвал Российскую Федерацию отвести войска от границы Украины, а руководящие институты Европейского Союза – подготовить серьезные экономические санкции.

Как свидетельствует данные на сайте Европарламента, за соответствующую резолюцию проголосовали 548 депутатов, "против" - 69 и "воздержались" - 54.

В частности, в резолюции осуждается большое наращивание российских войск на украинской границе. Евродепутаты требуют от правительства в Москве немедленно отвести ее силы и прекратить угрожать соседним странам.

В то же время депутаты ЕП подчеркивают, что концентрация военной силы угрожает не только миру, стабильности и безопасности в Европе, но и является инструментом для получения политических уступок от Запада за счет Украины.

Кроме того, учитывая стремление Украины вступить в НАТО, в документе подчеркивается, что "выбор любой страны в отношении альянсов не должен быть предметом одобрения со стороны третьих стран". По этой причине в резолюции отвергаются попытки России включить некоторые страны в ее "сферу влияния", чтобы определять их будущее.

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Также сказано, что ЕС должен быть готов послать РФ решительное предупреждение, что военные действия против Украины будут неприемлемыми, и РФ заплатит за них высокую политическую и экономическую цену.

Евродепутаты заявляют, что Евросоюз должен сохранять готовность срочно согласовать серьезные экономические и финансовые санкции против российского правительства, чтобы устранить непосредственные угрозы, а не ожидать еще одного вторжения.

Они заявляют, что новые санкции должны предусматривать наказание для российских военных, причастных к планированию вероятного вторжения, а также наказание для людей из окружения и олигархов с орбиты президента Владимира Путина и членов их семей. Санкции должны предусматривать заморозку финансовых и физических активов в ЕС, запрет на въезд и отключение России от мировой платежной системы SWIFT. Также ограничительные меры должны быть направлены против важных для российской экономики секторов и привести к срыву финансирования разведывательных служб и армии РФ.

Депутаты ЕП также требуют от ЕС предпринять шаги с целью сокращения влияния от импорта энергоносителей из РФ и продемонстрировать более сильную солидарность с Украиной в вопросе энергетики. По мнению европарламентариев, это должно быть сделано путем более тесного соединения энергетической инфраструктуры ЕС и Украины.

В то же время в резолюции высказывается настойчивый призыв, чтобы газопровод "Северный поток-2" не был введен в эксплуатацию.

Кроме того, ЕП призывает Россию и поддерживаемых ею боевиков на востоке Украины соблюдать режим прекращения огня. Также высказывается призыв к РФ конструктивно участвовать в переговорах в "нормандском формате" и в рамках Трехсторонней контактной группы.

Вместе с тем депутаты ЕП призвали РФ выполнить международные обязательства в соответствии с Минскими договоренностями и Конвенцией ООН по морскому праву.

По данным иностранных и украинском разведок, констатировавшие тревожные перемещения войск РФ вдоль границы Украины, Россия может вторгнуться на подконтрольную Украине территорию уже зимой 2022 года.

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Автор: Виталий Саенко