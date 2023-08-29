Кто теперь возглавит это управление, пока неизвестно.

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Евгения Борзилова.

Соответствующий указ №548/2023 от 29 августа опубликован на сайте Офиса президента.

"Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", - говорится в документе.

Видео дня

Указ о том, кто возглавит это управление, пока не опубликован. Борзилова назначили главой СБУ в Закарпатской области в июле 2022 года.

Перестановки в СБУ - что сообщалось

В июле 2022 года Зеленский сменил руководителей управлений СБУ в нескольких областях, а также уволил заместителя главы СБУ. Тогда своим указом глава государства уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко, который занимал этот пост с 8 ноября 2019 года.

Также президент уволил Руслана Григоренко с должности начальника Управления СБУ в Сумской области, назначив на этот пост Эдуарда Федорова.

Кроме этого, Зеленский уволил Владимира Краснянского с должности председателя Управления СБУ в Днепропетровской области, назначив на эту должность Сергея Лисака, который до этого занимал аналогичную должность в Житомирской области и был уволен отдельным указом. Глава государства также назначил Александра Куця начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: