Официальный Лондон сообщил, что внимательно следит за действиями России.

Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Доминик Рааб заявил, что попытка России осуществить любую масштабную военную эскалацию против Украины будет иметь для нее "тяжелые последствия".

Читайте такжеМинобороны США обещает не оставлять Украину наедине с российской агрессиейОб этом шла речь во время телефонного разговора министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с британским коллегой, сообщает пресс-служба МИД.

В частности, Кулеба сообщил Раабу о действиях РФ, которая осуществляет не только военную эскалацию на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму, но и ощутимую эскалацию дезинформации и российской пропаганды.

"Российская пропаганда не оставляет попыток навязать ложную мысль о якобы планах Украины осуществить какие-то военные действия или провокации. Это полная чушь. Украина никогда не стремилась и не стремится к эскалации, Украина всегда стремилась и стремится к миру", - подчеркнул Кулеба.

В свою очередь, Рааб заверил Кулебу, что Лондон внимательно следит за действиями России.

Британский министр подтвердил, что его страна полностью солидарна с Украиной, и выразил убеждение, что любая попытка РФ пойти на масштабную военную эскалацию будут иметь для нее тяжелые последствия.

Также стороны обсудили усиленную политическую взаимодействие и взаимодействие в сфере безопасности Украины и Великобритании на фоне обострения Россией ситуации безопасности на востоке нашей страны.

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Автор: Виталий Саенко