Разговор провели в телефонном формате.

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советниками лидеров Германии и Франции накануне визита представителей стран в Москву.

Об этом говорится в сообщении Ермака в Twitter.

"Провели телефонные консультации с советником Канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву", - сообщается в Twitter.

Читайте также"Переговоры ведутся постоянно": Ермак назвал условие разговора Зеленского и Путина"Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации", - добавил глава Офиса.

В сообщении указано, что Украина благодарна партнерам за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

Напомним, ранее Ермак подчеркнул, что во время разговора президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского речь не шла о каких-либо компромиссах, которые не отвечают интересам Украины. Руководитель ОП подчеркнул, что без безопасности Украины не может быть и безопасности в Европе.

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