По словам дипломатов, если поддержка со стороны США и Запада не будет уменьшаться, Украина победит в этой войне.

Успешному контрнаступлению ВСУ в Харьковской области способствовало то, что российские войска были деморализованы из-за плохого руководства в армии, неадекватных цепочек поставок и отсутствия реальной подготовки к отпору.

Об этом в комментарии ТСН заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Его коллега, также бывший посол США в Украине Стивен Пайфер добавил, что в Харькове украинские военные показали способность удивить врага, а затем воспользовались преимуществом этой неожиданности благодаря умной тактике и мотивированным войскам.

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"Разгром российских войск отразил их слабые стороны: плохое руководство, плохую тактику и немотивированных солдат с низким моральным духом. Эти проблемы могут быть достаточно распространенными среди российских сил в Украине", - поделился мнением Пайфер.

Хербст в свою очередь заявил, что пока поддержка Украины со стороны США и Запада не будет уменьшаться, Украина победит в этой войне.

"Если эта помощь останется на действующем уровне, война может продолжаться долго, до того дня, когда российское руководство поймет, что не может выиграть. Если бы США дали Украине все то оружие, которое она просит, война могла бы закончиться гораздо быстрее", - сказал он.

Американские дипломаты заверили, что США имеют большую заинтересованность в том, чтобы российский президент Владимир Путин не выиграл войну против Украины.

"Если бы это произошло, он бы, вероятно, начал угрожать союзникам США в Восточной Европе", - предположил Хербст.

Относительно переговоров Украины и РФ, американские дипломаты отметили, что Украина самостоятельно должна определять, когда и при каких условиях садиться за стол переговоров с РФ.

"США хотят видеть стабильный, безопасный и полный суверенитет Украины в пределах границ, которые можно защитить, а также с нетронутой территорией", - отметил Хербст.

Как сообщал УНИАН, в мае американский дипломат Джон Хербст выразил мнение, что президент РФ Путин может изменить курс по Украине тогда, когда увидит, что не может ее победить. Однако это понимание, вероятно, наступит нескоро.

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