Поправки к законопроекту №4212 могут стать критическими для рекламного рынка, средств массовой информации, общественных организаций и малого бизнеса. Среди самых странных запретов - на курение в фильмах, на размещение сигарет на витринах и полках магазинов и киосков, на любую информацию об алкогольных и табачных изделиях в Интернете.

В Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) выступили категорически против поправок к законопроекту №4212, предусматривающих в том числе запрет на «размещение любой информации в интернете, в социальных или иных цифровых сетях» в отношении алкогольных и табачных изделий.

Об этом говорится в официальном письме Европейской Бизнес Ассоциации в Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"У потребителей должна остаться возможность получения информации нерекламного характера об алкогольных напитках, табачных изделиях и электронных сигаретах, для сознательного выбора продукции, в том числе на Интернет-сайтах лицензированных мест торговли, через которые можно заказывать доставку таких товаров для собственного потребления", – отмечает в письме исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Как свидетельствует экспертиза Европейской Бизнес Ассоциации, эти поправки фактически запрещают существование любых веб-сайтов, страниц в соцсетях производителей и импортеров алкогольной и табачной продукции, их отраслевых ассоциаций.

"Упомянутую поправку следует отвергнуть, поскольку она может ограничить потребителей в реализации их права на необходимую, доступную и своевременную информацию о товарах, а также возможность субъектов хозяйствования размещать информацию о своей деятельности в сети Интернет", – уверены в Европейской Бизнес Ассоциации.

Предложенные поправки к законопроекту могут сильно ударить по рекламному рынку Украины. По данным Всеукраинской рекламной коалиции, в случае принятия поправок рекламный рынок потеряет 10-15% годового дохода. В абсолютных цифрах, исходя из показателей прошлого года, потери могут достичь 2,5 млрд грн (90 млн долларов).

Сами средства массовой информации, которым будет запрещено почти в 3,6 млрд грн (более 130 млн долларов).

Национальный союз журналистов Украины заявил, что 86% украинских СМИ за прошлый кризисный год потеряли значительную часть своих доходов, и дополнительные ограничения на рекламу станут для многих украинских СМИ катастрофой.

К тому же, по медиа может ударить еще один запрет - на трансляцию фильмов, где есть сцены курения сигарет. Необходимо ли такие сцены вырезать или "размывать" изображения сигарет – и за чей счет это должно быть сделано - депутаты не уточняют.

Среди поправок есть также запрет на любое сотрудничество табачных компаний и общественных (в т. ч. благотворительных) организаций.

Под ударом и малый бизнес. Ведь поправки требуют размещать табачную продукцию в ларьках и магазинах так, чтобы ее не было видно «вне и внутри места розничной торговли». По сути это означает превращение киосков, которые имеют право продавать сигареты, на «крытые павильоны». Что потребует от предпринимателей значительных средств на демонтаж и новое оборудование – отмечают в Европейской Бизнес Ассоциации.

Также в ЕВА отметили, что упомянутые поправки были внесены в законопроект с нарушением ст. 116 Регламента Верховной Рады Украины.

"Вопросы усиления существующих ограничений по стимулированию продажи алкогольных напитков и табачных изделий в целом не были предметом рассмотрения ВРУ в первом чтении. Поэтому правки такого содержания существенно расширяют предмет регулирования законопроекта, поэтому они не соотносятся с положениями статьи 116 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", - уверены в Европейской Бизнес Ассоциации.

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Автор: Григорий Бондарь