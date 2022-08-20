Впереди, замечает он, знаковый рубеж - полгода полномасштабного вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры и визиты "настоящих друзей Украины" на следующей неделе.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"На следующую неделю, как всегда, запланированы важные переговоры и визиты настоящих друзей Украины", - отметил Зеленский.

Впереди, добавил он, знаковый рубеж - полгода полномасштабного вторжения России, войны, которая изменила все и для Украины, и для Европы, и для мира.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

По мнению Пентагона, позиции российских войск в Украине значительно ослабли, прогресса их продвижения нет.

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