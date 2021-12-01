Пока законопроект принят только в первом чтении и направлен на второе.

Народный депутат Александр Дубинский раскритиковал законопроект №5125, касающийся деятельности кредитных союзов. Документ повторно рассматривался 30 ноября на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Дубинский назвал проект закона лоббистским и заявил, он позволяет серьезно перекроить финансовый рынок и фактически узаконить подмену понятий: превращение кредитных союзов в своего рода мини-банки.

Читайте также"Одна из самых "суровых" программ для Украины за последние 15 лет": Дубинский прокомментировал меморандум МВФ"Новым законопроектом предлагается изменить статус кредитных союзов. По своей сути это касса взаимопомощи — некоммерческая, неприбыльная организация, основанная физлицами для кредитования только членов за счет денежных взносов все тех же членов. Однако сейчас лоббисты стараются превратить ее в банк. По лицензии — кредитный союз, а деятельность — небольшой банк. Теряется изначальная суть и смысл создания союзов, и делается это вышеупомянутым законопроектом №5125, который нельзя принимать", - подчеркнул народный избранник.

Дубинский выделил наиболее важные и опасные моменты документа

предоставление возможности КС давать гарантии по платежным услугам;

появление у союза права на привлечение средств от других юридических лиц, это может привести к выстраиванию "пирамиды" и дополнительним рискам;

расширение перечня услуг КС и территориального охвата (раньше участники кредитного союза обязаны были проживать в пределах одной области, сейчас хотят разрешить привлечение людей и из нескольких смежных областей).

"Это очень важные моменты, поскольку они противоречат базовым принципам функционирования кредитных союзов... Делается все, чтобы превратить кредитные союзы в небольшие банки. Невзирая на то, что КС являются неприбыльными организациями и не платят налог на прибыль", - отметил нардеп.

Он заявил, что в связи с этим возникает вопрос еще и по части уклонения от налогообложения.

Нардеп предположил, что стремление лоббистов перелицевать украинские союзы в небольшие банки объясняется настоятельными рекомендациями МВФ свернуть выдачу новых банковских лицензий.

"Мы имеем дело с меморандумом МВФ, которым по существу в качестве экстракционных мер запрещает фактически Национальному банку выдавать банковские лицензии. За последние несколько лет мы не видели предоставления НБУ новых лицензий коммерческим банкам. Потому что есть де-факто договоренность о том, что в Украине не нужно расширять банковский рынок. Поэтому решили перепаковать другие структуры. Например, перепаковать кредитные союзы", — объяснил Дубинский.

При этом, добавил он, полностью теряет суть деятельности союзов и подменяются правила их функционирования.

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Автор: Григорий Бондарь