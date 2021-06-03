Проект поддержали только 217 депутатов.

Народный депутат Александр Дубинский прокомментировал сегодняшнюю попытку фракции «Слуга народа» снизить налоговую ставку для крупного игорного бизнеса до 10%, в то время, когда все предприятия платят налог 18% + 1,5%.

«Держатели игорного бизнеса получают несколько «бонусов». Во-первых, отменяется тройная оплата за лицензии для букмекеров (годовая стоимость лицензии 36 млн. грн.). Букмекеры получают «бонус» в 72 млн. грн в год. Во-вторых, отменяется тройная оплата за лицензии для казино в Интернете (годовая стоимость лицензии 7,8 млн. грн.). Организаторы онлайн-казино получают «бонус» - 15,5 млн грн в год.

В-третьих, отменяется тройная оплата за игровой автомат (годовая стоимость 36 тыс. грн.). Организаторы получают «бонус» 72 тысяч грн в год за каждый игровой автомат», – объяснил Дубинский в своем телеграм-канале.

По его словам, для организаторов лотерей были также предусмотрены льготы.

«Для них ставка налога на доход от лотерейной деятельности (GGR) уменьшена в три раза по сравнению с действующей нормой Налогового кодекса (с 30% до 10%). И это при том, что Бюджетом на 2021 год только от платы за лицензии от игорной деятельности и лотерей предусмотрено доходов на 7,5 млрд. грн», – говорит политик.

Он подчеркнул, что внес на рассмотрение альтернативный законопроект 2713-2, в котором прописаны одинаковые налоговые нормы для всех видов игрового бизнеса – 25%.

«Игровой бизнес не должен получать преференции от государства. Спасибо всем коллегам, которые поддержали законопроект, учли мои аргументы и не проголосовали в первом чтении за «бонусы» для игорного бизнеса», – рассказал Александр Дубинский, уточнив, что проект от «Слуг Народа» поддержали только 217 депутатов.

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Перевод: Иван Бойко