Принятие Программы правительства будет преступлением - нардеп

Голосовать за заложенные в программе минус восемь процентов ВВП нардеп Александр Дубинский считает преступлением.

Программу, представленную главой Кабмина Денисом Шмыгалем, принимать нельзя, поскольку в ней нет ничего, что могло бы удержать экономику Украины от падения на 8% по итогам года. Такое мнение выразил народный депутат Александр Дубинский.

«Кабмин пытается убедить нас, что это последствия коронавируса или кризиса. Но я считаю, что это последствия безграмотной экономической политики Шмыгаля. Его Кабинет ничего не предпринимает, чтобы обеспечить трехсотпроцентные выплаты медикам, обеспечить работу программы 5-7-9 для кредитования малого и среднего бизнеса, не использует систему государственных банков для финансирования экономики и создания инфраструктурных проектов. Словом, он не делает ничего, кроме того, что разворовывает последние активы», - убежден Дубинский.

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Голосовать за заложенные в программе минус восемь процентов ВВП Дубинский считает преступлением. Как и давать годичный иммунитет правительству.

«Проголосовав за Программу, мы дадим «шмыгалятам» годичный иммунитет от отставки. А этого делать нельзя, поскольку они должны работать и показывать результат, а пока они показывают результат только для Рината Ахметова. Для него там все хорошо, а вот для экономики страны – не очень», - резюмирует нардеп.

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