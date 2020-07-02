В КГГА подрались депутат и заместитель главного архитектора столицы

Заместитель главного архитектора столицы Юрий Таций заявил, что после конфликта находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА подрались депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Владимир Назаренко и заместитель главного архитектора Киева Юрий Таций.

Об инциденте на своих страницах в Facebook написали оба его участника.

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«Заместитель главного архитектора господин Юрий Таций напал на меня ударил по лицу, оскорблял мою офицерскую честь. Все из-за незаконных документов, которые я хотел положить главному архитектору на стол», - написал Назаренко.

Депутат добавил, что «на месте работает полиция, пишем заявление».

Таций утверждает, что Назаренко пришел к нему в кабинет, оскорблял и избил.

"Сегодня в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА произошла очень неприятная ситуация. В мой кабинет пришел без предупреждения агрессивно настроенный депутат Киевсовета Владимир Назаренко. Начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а затем "перешел к действиям"- уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако "гость" не успокоился и нанес мне ряд ударов», - отметил Таций.

По его словам, из-за этого пришлось вызвать полицию, «которая составила протокол на депутата и сейчас проводит расследование».

Таций добавил, что в кабинете есть система видеофиксации, все видео из нее также переданы полицейским.

«Я сейчас нахожусь в больнице с подозрением на сотрясение мозга», - написал Таций.

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