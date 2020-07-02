В КГГА подрались депутат и заместитель главного архитектора столицы
В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА подрались депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Владимир Назаренко и заместитель главного архитектора Киева Юрий Таций.
Об инциденте на своих страницах в Facebook написали оба его участника.
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«Заместитель главного архитектора господин Юрий Таций напал на меня ударил по лицу, оскорблял мою офицерскую честь. Все из-за незаконных документов, которые я хотел положить главному архитектору на стол», - написал Назаренко.
Депутат добавил, что «на месте работает полиция, пишем заявление».
Таций утверждает, что Назаренко пришел к нему в кабинет, оскорблял и избил.
"Сегодня в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА произошла очень неприятная ситуация. В мой кабинет пришел без предупреждения агрессивно настроенный депутат Киевсовета Владимир Назаренко. Начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а затем "перешел к действиям"- уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако "гость" не успокоился и нанес мне ряд ударов», - отметил Таций.
По его словам, из-за этого пришлось вызвать полицию, «которая составила протокол на депутата и сейчас проводит расследование».
Таций добавил, что в кабинете есть система видеофиксации, все видео из нее также переданы полицейским.
«Я сейчас нахожусь в больнице с подозрением на сотрясение мозга», - написал Таций.
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