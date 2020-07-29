В "Слуге народа" прокомментировали возможность проведения досрочных парламентских выборов

По словам Корниенко, политических оснований для этого сейчас нет.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что сейчас нет оснований для проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом он сказал в интервью УП.

"Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии, сейчас 50 на 50 украинцев выступают за досрочные выборы", - отметил он.

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По его словам, такая ситуация всегда будет вызывать низкую легитимность избранного парламента.

"По состоянию на сейчас все-таки "Слуга народа" является лидирующей силой. По социологии мы до сих пор остаемся на первом месте, общество говорит, что мы лидеры. В парламенте мы – лидирующая сила. Поэтому, которые здесь сейчас проводить перевыборы с точки зрения такого мировоззрения? Можно, конечно, искать какие-то юридические основания, но это лишнее, потому что есть коалиция, правительство назначено, Рада собирается", - заключил Корниенко.

Как сообщал УНИАН, ранее в ЦИК пояснили, как будут проходить местные выборы 25 октября.

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