Андрей Ермак рассказал, что в процессе окончания войны в Украине нужно учитывать различные условия, которые необходимы для достижения чесного мира.

Украина готова к рассмотрению различных вариантов разрешения полномасштабной войны в контексте формулы мира, однако исключительно при условии уважения территориальной целостности Украины и соблюдения международного права, заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

В своей колонке для финской газеты Hufvudstadsbladet он уточнил, что Украина не может принять какие-либо изменения, угрожающие ее существованию, праву на самоопределение или человеческому достоинству украинского народа, будучи жертвой агрессии России. По словам Ермака, Россия должна понести ответственность, в частности, за экоцид, "чтобы не допустить повторения подобных преступлений в будущем":

"Но сначала мы должны победить и создать условия для мира. С этой целью Президент Зеленский представил план победы Украины, и мы глубоко благодарны Финляндии и другим союзникам, которые поддерживают эти усилия".

Глава ОП отметил, что Украина уже готова согласовать мирные рамки в ходе второго саммита мира. По его словам, руководство Украины хочет построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества. Поэтому он призывает союзников Украины не останавливаться на достигнутом.

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"Хотя формула мира устанавливает основные принципы мира в Украине, все государства должны принимать активное участие в разработке основ мира. Реализация этих принципов может и должна руководствоваться, корректироваться и дополняться консенсусом", - отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента добавил, что возглавить этот процесс должны демократические страны.

"В наших силах закончить войну таким образом, чтобы признать силу международного права, если мы продолжим объединять наши усилия", - подытожил Ермак.

Другие новости, связанные с мирными инициативами

Ранее УНИАН сообщал, что Фицо неожиданно намекнул на скорое окончание войны в Украине. "Я ожидаю какого-то намека, потому что внезапно возникла тема приглашения Украины в НАТО", - заявил он.

Кроме того, Зеленский объяснил, при каком условии поддержит "мирный план" Китая и Бразилии. По его словам, то, что предлагают разные страны, должно быть "реальным".

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