По словам секретаря СНБО, для того, чтобы лицо было признано олигархом, оно должно соответствовать трем критериям из четырех, которые определены законом.

Для признания человека олигархом не имеет значения гражданином какой страны он является.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона 21 июля.

"Если человек действует на территории нашей страны, законодатель говорит, что не имеет значения гражданин какой он страны. Он может быть не гражданином страны, но признан у нас олигархом. Если он действует на территории нашей страны и имеет эти три из четырех критериев, которые записал наш законодатель. Гражданин другой страны может быть зарегистрирован у нас как олигарх, если он ведет деятельность на территории нашей страны",- отметил Данилов.

Закон об олигархах:

5 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Согласно закону, Совет нацбезопасности и обороны по обращениям Кабмина, Службы, Нацбанка, члена СНБО ли Антимонопольный комитет будет определять, является человек олигархом или нет.

Согласно закону, олигархом считается человек, который одновременно отвечает минимум трем критериям, а именно: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем предприятия или компании, которая является монополистом на рынке и в течение года удерживает или усиливает свое положение; владеет активами и субъектами хозяйствования, общая стоимость которых превышает 2 млрд 270 млн грн.

В конце июня 2022 года президент ввел в действие решение СНБО Об утверждении Положения о реестре олигархов.

20 июля 2022 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас под проверку на соответствие критериям, определенным так называемым "законом об олигархах" могут попасть более 80 человек.

21 июля в СНБО озвучили количество критериев для определения олигархов.

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