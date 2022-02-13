В столице Украины люди будут бороться не только за Родину, но и за свое жилье, отметил бывший посол США.

Нет никаких шансов на то, чтобы Российская Федерация захватила столицу Украины – Киев.

В Киеве люди будут не просто бороться за Украину, а и за свое жилье, рассказал бывший посол нашего государства в США Валерий Чалый в эфире канала "Украина 24".

По его словам, то же самое можно сказать и о других украинских городах.

"...Киев... там не перекроешь никакой подход, столько входов в Киев – что не перекроешь. Здесь люди будут бороться не просто за свою страну, а за свою квартиру, за свой дом, понимаете... Никаких шансов, шансов вот просто... ноль Киев забрать россиянам...", – заявил собеседник.

Валерий Чалый прогнозировал, что столкновение с РФ произойдет, но не полномасштабное. По его мнению, российскую сторону может остановить пакет санкций.

Угроза вторжения России в Украину – что нужно знать

Ранее издание Spiegel написало, что Центральное разведывательное управление США и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО. СМИ узнали, что Россия способна атаковать Украину 16 февраля.

В то же время агентство Bloomberg писало, что новая агрессия России против Украины может стартовать 15 февраля.

Напомним, российская сторона обострила ситуацию на границе с Украиной осенью 2021 года.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что вдоль всей границы Украины со стороны РФ, Беларуси и временно захваченных территорий находятся 140 тысяч военных.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что российских войск у украинской границы недостаточно для полномасштабного вторжения.

Стоит отметить, что 10 февраля в Беларуси началась активная фаза российско-белорусских военных учений. Учения должны завершиться 20 числа.

Ряд стран Запада предупреждали, что в случае нового вторжения в Украину Россию ждут серьезные санкции.

РФ уже шла на агрессию против Украины – в 2014 году захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

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