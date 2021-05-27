Британский историк указал на то, что Беларусь не очень богата на природные ресурсы, и люди - ее главный экономический актив.

В воскресенье белорусское правительство заставило пассажирский самолет компании Ryanair приземлиться в Минске ради ареста журналиста Романа Протасевича.

В понедельник вечером ЕС отреагировал тем, что ввел новые санкции против Беларуси. Но, по словам британского историка из Королевского колледжа в Лондоне Александра Кларксона, этого не достаточно.

В интервью для Die Zeit он сказал, что у ЕС на самом деле не было другого выбора, кроме как наказать Александра Лукашенко. Бездействие поощрило бы его режим устраивать аналогичные операции в будущем. Лукашенко считает, что борется за собственное выживание. Поэтому для него любые средства хороши. "Угон" самолета был новым уровнем эскалации. И ЕС правильно поступил, что отреагировал довольно быстро. Проблема лишь в том, что санкций не хватит.

Читайте такжеBloomberg: Поведение Беларусы ставит под угрозу будущее глобальной авиацииИсторик признает, что в краткосрочной перспективе они достаточно эффективны. Например, закрытие воздушного пространства ЕС фактически уничтожило всю белорусскую авиацию. Государственная компания "Белавиа" сможет предлагать разве что рейсы в Москву, Астану и Пекин. Но на этом все.

По мнению Кларксона, проблема ЕС в том, что у него не было стратегии в отношении Беларуси последние 30 лет. Чего хотела Европа: сдержать режим Лукашенко, как и Владимира Путина в России? Поддержать оппозицию? Может ли даже создать перспективу вступления Беларуси в ЕС? Никаких дебатов обо всем этом не было вплоть до понедельника. И это должно измениться.

"К счастью, деятели наконец поняли: Беларусь - наш сосед, а Лукашенко - наша проблема. Она не исчезнет лишь потому, что мы закрыли глаза. Как только ЕС четко определится, каких отношений он хочет с Беларусью, можно будет начать разработку стратегии для этого", - убежден историк.

По его мнению, среднесрочная стратегия ЕС в отношении Беларуси должна была бы базироваться на миграции. Ведь страна не очень богата на природные ресурсы. То, что она производит, в значительной степени зависит от квалифицированных работников.

"Если ЕС действительно хочет ударить по режиму Лукашенко, ему нужно открыть рынок труда для работников из Беларуси. IT-специалисты уже сейчас имеют этот доступ. ЕС должен открыть границы для других специальностей: для профессионалов в аграрной сфере, здравоохранении и производстве", - считает Кларксон.

Он замечает, что режимы падают, когда элиты пошатнутся. Лукашенко всегда контролировал службы безопасности и значительную часть экономических элит, несмотря на большое давление со стороны населения.

Читайте такжеБеларусь потребовала от самолета Ryanair сажается в Минске еще до того, как получила письмо о "бомбы" - СМИ"Чем больше людей из сильных экономических секторов эмигрирует, тем больше будет давление на Лукашенко и тем большей будет цена поддержания жизни белорусского режима для России", - пояснил он.

Кларксон признает, что фактическое "обескровливание" белорусской экономики - это довольно циничный подход. Но этот отток работников уже происходит. Так почему бы не использовать эту миграцию для борьбы с режимом Лукашенко. Сейчас Запад в противодействии автократическим режимам пытается наказать элиты, вводя санкции. Но режим можно также наказать, если предложить людям в его стране более привлекательную альтернативу.

Посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Перевод: Лесь Дымань