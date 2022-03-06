Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что депутаты Ровенского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов обратились к народам, главам государств и правительствам, парламентам государств-членов НАТО о закрытии неба над Украиной.
"Ивано-Франковский, Киевский, Винницкий, Черкасский, Ровенский, Днепровский, Тернопольский городские советы также обратились к государствам-членам НАТО с поддержкой просьбы Президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной", - отметил Тимошенко.
По его словам, идет сбор подписей жителей Запорожья, Луганщины, Ровенщины, Тернопольщины, Буковины.