Также в команде Никитиной на платной основе работала визажист.

Печерский суд Киева признал нардепа Марину Никитину (Слуга народа) виновной в совершении административного правонарушения. Парламентарий назначил своим помощником своего мужа Александра, он получает зарплату из госбюджета.

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Как сообщает движение «ЧЕСНО», муж Никитиной должен был исполнять обязанности помощника депутата с 3 сентября 2019 года, а его месячная заработная плата должна была составлять 24 тысяч грн. В связи с этим суд присудил депутат штраф в размере 200 необлагаемых минимумов, что составляет 3400 гривень. Следовательно, этот штраф семь раз можно было бы выплатить из зарплаты помощника-мужа Никитиной.

Александр и Марина поженились в 2014 году. До работы помощником депутата Никитин имел собственное дело. С февраля 2019 года он был зарегистрирован частным предпринимателем и, согласно госреестру, работал в сфере ремонта и техобслуживания автомобилей. Это был основной вид его предпринимательской деятельности.

Отмечается, что также в команде Никитиной на платной основе работала визажистка Виктория Гужва.

Все эти факты еще в 2019 году вызвали возмущение в соцсетях, однако тогда Никитина ответила критикам.

"Друзья! Привыкайте – страну меняют комики, фотографы, ведущие свадеб, визажисты и механики! Это такой сейчас тренд", - написала она.

Как отмечают в «ЧЕСНО», из-за назначения своего мужа Марина Никитина попала в реестр коррупционеров.

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Автор: Дмитрий Захаров