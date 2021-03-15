Печерский суд Киева признал нардепа Марину Никитину (Слуга народа) виновной в совершении административного правонарушения. Парламентарий назначил своим помощником своего мужа Александра, он получает зарплату из госбюджета.
Читайте также"Даже не в пределах декларирования": Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых на Мальдивах (видео)
Как сообщает движение «ЧЕСНО», муж Никитиной должен был исполнять обязанности помощника депутата с 3 сентября 2019 года, а его месячная заработная плата должна была составлять 24 тысяч грн. В связи с этим суд присудил депутат штраф в размере 200 необлагаемых минимумов, что составляет 3400 гривень. Следовательно, этот штраф семь раз можно было бы выплатить из зарплаты помощника-мужа Никитиной.
Александр и Марина поженились в 2014 году. До работы помощником депутата Никитин имел собственное дело. С февраля 2019 года он был зарегистрирован частным предпринимателем и, согласно госреестру, работал в сфере ремонта и техобслуживания автомобилей. Это был основной вид его предпринимательской деятельности.
Отмечается, что также в команде Никитиной на платной основе работала визажистка Виктория Гужва.
Все эти факты еще в 2019 году вызвали возмущение в соцсетях, однако тогда Никитина ответила критикам.
"Друзья! Привыкайте – страну меняют комики, фотографы, ведущие свадеб, визажисты и механики! Это такой сейчас тренд", - написала она.
Как отмечают в «ЧЕСНО», из-за назначения своего мужа Марина Никитина попала в реестр коррупционеров.
Вас также могут заинтересовать новости
- "Давайте работать!": Разумков отчитал нардепов, устроивших фотосессию на заседании Рады (видео)
- "Полиция не имеет права": Разумков объяснил, почему депутатов не штрафуют за отсутствие масок
- "Я не кот": в США конгрессмен оконфузился с фильтром во время онлайн-слушаний (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram