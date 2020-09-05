Кроме того, представители Украины планируют внести на рассмотрение Генассамблеи ООН проекты усиленных резолюций по Крыму.

Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня своей 75-й сессии вопрос об обсуждении ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Читайте такжеУкраина предложит Германии присоединиться к будущей платформе по деоккупации Крыма

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу», - написала она.

В частности, за включение вопроса в повестку дня сессии проголосовало 81 государство, против - 17.

Джапарова добавила, что включение этого пункта предоставляет Украине вместе с партнерами дополнительную возможность с высокой международной трибуны донести до международного сообщества правду о ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма и преступлениях, которые там совершает Россия как оккупационное государство.

Кроме того, заместитель министра сообщила, что представители Украины планируют внести на рассмотрение Генассамблеи ООН проекты усиленных резолюций по Крыму. Речь идет об уже пятой резолюции по ситуации с правами человека в Крыму и третьей - по милитаризации региона.

Также, по информации Джапаровой, во исполнение прошлогодней резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму уже в ближайшее время ожидается обнародование очередного доклада генерального секретаря ООН, который является важным для дальнейшего документирования преступлений российских оккупантов в Крыму.

Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября выступит на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН. Дебаты в этом году состоятся в онлайн-формате и будут проходить с 22 по 29 сентября.

Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России из-за Крыма

В МИД призвали США присоединиться к созданию международной платформы с деоккупации Крыма

За шесть лет не создано ни одного переговорной площадки по вопросу деоккупации Крыма - Зеленский

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец