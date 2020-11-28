Церемонии состоялись на Михайловской площади в Киеве и в Национальном музее Голодомора - геноцида 1932-33 годов.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, утром они прибыли к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.

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Глава государства с супругой установили возле памятного знака композиции из пшеничных колосьев и калины и почтили память жертв Голодомора.

После этого президент и первая леди прибыли в Национальный музей Голодомора - геноцида 1932-33 годов, где их встретили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Участники церемонии прошли скорбным шествием к скульптуре «Горькая память детства», у которой установили символические композиции с зерном, и поклонились памяти погибших. Церемония завершилась минутой молчания.

В Украине сегодня чтят память жертв голодоморов

В Украине сегодня чтят память жертв голодоморов. В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923 годов, 1932-1933 годов и голод 1946-1947 годов.

Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

По разным оценкам, в результате этого Голодомора погибли от 3,9 млн до 10 млн украинцев.

Ко Дню памяти жертв голодоморов во всех населенных пунктах Украины, а также в других странах, состоятся траурные мероприятия. В храмах служат поминальные панихиды по погибшим в результате голодоморов, состоятся церемонии возложения цветов к мемориалам и установления свечей.

В 12.00 будет объявлена ​​общенациональная минута молчания в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов и массовом голоде 1921-1923-го и 1946-1947 годов.

Также состоится общенациональная акция «Зажги свечу памяти».

Традицию ставить зажженную свечу в окнах своих домов в знак памяти умерших голодной смертью инициировал в 2003 году известный историк, политолог, исследователь Голодомора 1932-1933 годов Джеймс Мейс.

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Автор: Виктория Токарева