Дипломатов ЕС возмутило нарушение процедур и причина, почему Фон дер Ляйен якобы не может приехать в Украину на празднование Дня Независимости.

Сначала произошел так называемый "Софагейт", когда во время визита в Турцию президенту Еврокомиссии вопреки протоколу не поставили отдельный стул. А теперь у самой Урсулы фон дер Ляйен неприятности из-за вопросов о соблюдении дипломатического протокола.

Дипломаты говорят, что президент Еврокомиссии откровенно нарушила правила, когда глава ее администрации Бьерн Сиберт ответил вместо нее на официальное приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте такжеВ ЕС заговорили о новых санкциях против России за стягивание войскКак пишет Politico, Зеленский написал письмо Фон дер Ляйен, в котором пригласил его на празднование 30-го Дня Независимости Украины, а также принять участие в первой встрече "Крымской платформы". Последняя имеет целью продемонстрировать поддержку украинского суверенитета над полуостровом, который Россия оккупировала в 2014 году.

Но Сиберт отправил украинскому президенту ответ со своей подписью, что разозлило дипломатов ЕС. В нем он отказался от приглашения и добавил, что Фон дер Ляйен жаль. Хотя по протоколу письмо должно было быть написано от имени президента Еврокомиссии.

"Отказ от такого приглашения может посеять сомнения в желании Фон дер Ляйен продемонстрировать поддержку Украине во времена, когда Россия стягивает наибольшее количество войск к украинской границе с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым, а пророссийские силы захватили большой кусок территории на востоке Украины", - говорится в статье.

В качестве причины, почему президент Еврокомиссии не может приехать в Киев, был указан слишком загруженный график. И это тоже удивило дипломатов и чиновников. Поскольку торжественные события в Киеве пройдут 23-34 августа, когда Брюссель и все институты ЕС будут закрыты на летние каникулы.

"К сожалению, президент не может дать положительный ответ на ваше приглашение частично из-за загруженой повестки дня в даты, о которых идет речь. Заранее благодарю за ваше понимание", - написал Сиберт в письме за 7 апреля, которое оказалось в руках журналистов Politico.

Читайте также"Руки прочь от Украины": в Европарламенте жестко обратились к ПутинуГлавный пресс-секретарь Еврокомиссии Ерик Мамер отказался говорить об этом письме.

"Мы не комментируем переписку между Комиссией и властями третьих стран", - сказал он.

Отказ от приглашения Зеленского также указывает на все более напряженные отношения и отличные подходы к внешней политике со стороны Фон дер Ляйен и другого ключевого руководителя ЕС - председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. Собственно, Зеленский пригласил его первым на празднование Дня Независимости и встречи "Крымской платформы" во время официального визита в Украину в прошлом месяце. Мишель сразу же пообещал постараться приехать и сказал, что изменит свои платы на летний отпуск, если будет надо.

"Очень важно продемонстрировать поддержку Украины, особенно сейчас. Мы нужны Зеленскому", - сказал неназванный чиновник ЕС, напоминая о стягивании российских войск к украинской границе.

Другие чиновники сказали, что решение Фон дер Ляйен не приезжать в Украину на День Независимости осложняет усилия по организации встречи Совета "Украина-ЕС", которая должна состояться в Украине. И чиновники Совета надеялись организовать ее в то же время.

30-й День Независимости Украины: кого уже пригласили?

Президент Владимир Зеленский пригласил лидера США на празднование 30-летия независимости Украины еще в начале марта.

Позднее приглашение на празднование также было повторено во время первого телефонного разговора президентов Украины и США. В свою очередь, Джо Байден ответил, что ждет визита в Украину. Также Зеленский предложил Байдену принять участие в «Крымской платформе», посвященной деоккупации украинского полуострова.

10 апреля во время визита в Турцию Зеленский пригласил Раджепа Тайипа Эрдогана тоже принять участие в "Крымской платформе". Турецкий президент ответил, что поддерживает эту инициативу, а также отметил, что Анкара не признает российскую оккупацию Крыма.

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Перевод: Лесь Дымань