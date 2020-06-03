Расследование дела в отношении Гладковского завершено

Материалы уголовного производства открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления.

Завершено досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского и бывшего директора департамента Министерства обороны Андрея Араптанова, подозреваемых в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Материалы уголовного производства открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу», - отметили в САП.

По данным следствия, экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, доли в уставном капитале которой принадлежали самому должностному лицу и его близким лицам, а именно - ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

Следствие установило, что экс-чиновник СНБО обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод № 2», который входит в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

В то же время заместитель министра обороны и директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа вышеупомянутых грузовых автомобилей.

«Несмотря на то, что эти машины не соответствовали требованиям правительства, - речь идет об уровне локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержания отечественного производителя), который должен составлять не менее 60%, однако составлял всего 10%, компания все равно получила заказ. Компания согласилась довести уровень локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет. Однако условия эти так и не выполнила, незаконно переведя расходы по увеличению уровня локализации на бюджет», - отметили в САП.

Кроме того, выяснилось, что договор между Министерством обороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксацию цены товаров. Однако вопреки этому условию, цена товаров была увеличена, и ответственные за проведение закупки должностные лица департамента Минобороны ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны. Как следствие, фирме незаконно переплатили 17,44 миллиона гривен.

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2019 года НАБУ задержало бывшего заместителя секретаря СНБО Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 10,6 млн грн. В октябре за Гладковского был внесен залог, он вышел из СИЗО.

30 апреля 2020 года по делу о злоупотреблениях при закупке грузовиков было сообщено о подозрении бывшему замминистра обороны и бывшему директору департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны.

Следствием установлено, что экс-заместитель министра обороны и директор этого департамента в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с должностным лицом СНБО.

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