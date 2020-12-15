Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко скрывается от органов следствия и суда.

Печерский районный суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко в рамках дела о препятствовании проведения митингов на Майдане Незалежности в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Читайте такжеЯнукович хочет участвовать в суде по делу о массовых расстрелах на Майдане - адвокаты

"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о даче разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины, который скрывается от органов следствия и суда. Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - говорится в сообщении.

В частности, разрешение дано в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины Виктора Януковича, министра внутренних дел Украины Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко и его первого заместителя Владимира Тоцкого, командующего внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка и других лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также в превышении власти и служебных полномочий.

В прокуратуре заявили, что действия подозреваемых привели к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.

Преступления режима Януковича во время протестов на Майдане

20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве произошел массовый расстрел протестующих во времена Майдана.

По данным Минздрава, 18-20 февраля погибли 82 человека (71 участник Майдана и 11 силовиков), пострадали более 600 человек. По данным миссии ООН, в те дни умерли 98 человек (84 протестующих, 13 силовиков и один случайный человек).

Активисты "Небесной сотни" говорят о 107 погибших.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко