НАПК проверит декларацию премьера Шмыгаля и бывших министров

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку 35 деклараций 28 должностных лиц.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций премьер-министра Дениса Шмыгаля и 16 действующих и бывших министров.

Об этом говорится в заявлении НАПК в социальной сети Facebook.

Читайте такжеНАПК вручило Зеленскому два админпротокола и передаст материалы в судВ частности, антикоррупционное агентство начало проверку еще 35 деклараций 28 должностных лиц.

"Среди этих субъектов декларирования - премьер-министр Денис Шмыгаль, а также 16 человек, занимавших должности министров в 2019 и 2020 годах", - говорится в сообщении.

В частности, проверяются декларации следующих должностных лиц: министр здравоохранения Максим Степанов, министр финансов Сергей Марченко, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр развития громад и территории Алексей Чернышев, министр социальной политики Марина Лазебная, министр иностранных дел, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также проверяются декларации бывших министров: бывший министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, экс-первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко, экс-министр юстиции Павел Петренко, народный депутат, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-министр информационной политики Юрий Стець, депутат Винницкого областного совета, экс-вице-премьер-министр Владимир Кистион и народный депутат, бывший министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Кроме того, проверяется декларация Ольги Стефанишиной, когда она занимала должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.

"НАПК осуществляет проверку ежегодных деклараций за 2019 год. Если в реестре имеются декларации субъекта и за 2018 - проверяются две декларации", - говорится в сообщении.

Отдельно сказано, что с начала перезапуска НАПК на проверку принято 503 декларации.

Как сообщал УНИАН, 20 июля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку деклараций главы государства Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко.

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