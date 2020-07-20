НАПК проверит декларации Зеленского и Порошенко

Речь идет о декларациях чиновников за 2018 и 2019 годы.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций главы государства Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"НАПК начало проверку деклараций еще 13 человек. Таким образом, с начала перезапуска НАПК на проверку взято 468 деклараций. В частности, начата проверка деклараций лиц, занимавших пост президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)", - говорится в сообщении.

Также НАПК начало проверять декларации министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко; экс-министра Кабмина Дмитрия Дубилета; бывшего министра здравоохранения Ильи Емца; экс-министра обороны Андрея Загороднюка; бывшего министра иностранных дел Павла Климкина; экс-министра культуры Евгения Нищука.

Кроме того, агентство проверит декларации председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера и первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера и др.

Главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками.

Среди других оснований для проверки: информация о возможном нарушении от граждан, медиа, юридических лиц; установленное НАПК несоответствие уровня жизни чиновника задекларированным имуществу и доходам в результате мониторинга образа жизни; выявление несоответствий по результатам логического и арифметического контроля; поданная субъектом декларирования декларация содержит поля, в которых субъект декларирования выбрал отметку «Член семьи не предоставил информацию».

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